Mengejutkan! Indonesia Negara Kedai Kopi Terbanyak, Kalahkan Amerika, Vietnam, Thailand hingga Malaysia

JAKARTA - Kopi bukan sekadar minuman penahan kantuk di pagi hari bagi masyarakat Indonesia, melainkan bahasa pergaulan, ruang negosiasi bisnis, hingga identitas kultural yang melekat erat. Hal tersebut membuat Indonesia sering diklaim sebagai salah satu kiblat kopi dunia. Namun, hal itu rupanya bukan sekadar bualan.

Berdasarkan data terbaru dari point of interest (POI) melalui rekaman OpenStreetMap yang diunggah oleh Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI), angka-angka yang muncul cukup untuk membuat siapa pun tercengang.

Bayangkan sebuah peta yang dipenuhi titik-titik aroma kafein. Tercatat, ada 461.991 titik kedai kopi di Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia jauh di depan negara-negara besar lainnya.

Bahkan, angka tersebut jauh meninggalkan Amerika Serikat yang hanya memiliki sekitar 145.629 titik kedai, sementara Jepang hanya mencatatkan 59.918 titik kedai. Sementara itu, di kancah Asia Tenggara, Indonesia tetap menjadi negara dengan titik kedai kopi terbanyak.