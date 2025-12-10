Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kopi Ternyata Tak Hanya Hilangkan Kantuk, Tapi Punya Efek pada Hormon Reproduksi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |15:34 WIB
Kopi Ternyata Tak Hanya Hilangkan Kantuk, Tapi Punya Efek pada Hormon Reproduksi
Kopi Ternyata Tak Hanya Hilangkan Kantuk, Tapi Punya Efek pada Hormon Reproduksi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bagi banyak orang, kopi menjadi pilihan untuk memulai hari karena memberikan semangat dan menghilangkan kantuk. Namun ternyata, kopi tidak hanya berfungsi sebagai penghilang kantuk, tetapi juga memiliki manfaat lain terhadap hormon tubuh.

Konsumsi kopi bahkan dalam dosis sedang dapat memengaruhi sejumlah hormon penting, mulai dari hormon stres hingga hormon reproduksi. Sekitar 80–120 mg kafein atau setara satu cangkir kopi seduh dapat meningkatkan kadar kortisol (hormon stres) hingga 50% dari nilai dasar.

Lonjakan ini bersifat sementara dan paling terasa pada orang yang jarang minum kopi. Sementara bagi yang rutin mengonsumsinya, tubuh cenderung lebih toleran terhadap efek stimulan ini.

Namun bagi sebagian orang, dorongan hormon stres ini bisa membuat mereka lebih mudah gugup, cemas, atau bahkan mengalami gangguan tidur jika kopi dikonsumsi terlalu sore atau malam. Kopi juga dapat memengaruhi respons insulin, hormon yang berperan mengatur gula darah dalam tubuh.

Setelah minum kopi, kadang terjadi lonjakan insulin sementara. Meski demikian, banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jangka panjang dapat mendukung kesehatan metabolik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/598/3195221//kopi-qJOY_large.JPG
Anabelle Lewat! Bukan Cuma Hidup, Boneka Ini Bisa Ngomong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/298/3194807//kopi_dan_teh-42lD_large.jpg
Teh vs Kopi, Mana yang Lebih Baik untuk Kesehatan Tulang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/482/3193770//kopi-FvuY_large.jpg
Minum Kopi 3-4 Gelas Sehari Bisa Bikin Panjang Umur, Ini Penjelasan Ilmiahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/298/3188322//kopi-1U3B_large.jpg
Ngopi Aman Tanpa Timbulkan Penyakit, Ini 3 Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/482/3188269//kopi_dan_gorengan-85iI_large.jpg
Hindari 5 Makanan Ini Dibarengi Minum Kopi, Nomor 4 Sudah Membudaya Ternyata Bahaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3181083//ilustrasi-qgB8_large.jpg
Kafe Ini Sajikan Kopi Termahal di Dunia, Secangkir Rp16 Juta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement