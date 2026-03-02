Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kopi Ternyata Bisa Cegah Pikun, Berikut Penjelasannya

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |10:09 WIB
Kopi Ternyata Bisa Cegah Pikun, Berikut Penjelasannya
Kopi Ternyata Bisa Cegah Pikun, Berikut Penjelasannya. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penyakit demensia atau lebih dikenal dengan “pikun” sering kali menghantui pikiran banyak orang, apalagi jika masih berusia muda. Banyak yang khawatir akan mengalami kepikunan saat tua nanti. Terlebih, penyakit ini kerap dikira sebagai kondisi alami akibat proses penuaan seiring berjalannya waktu.

Namun ternyata, kepikunan bisa dicegah sejak usia muda. Dokter, konten kreator sekaligus influencer kesehatan, Farhan Zubedi, melalui akun Instagram-nya @farhanzubedi menyebut bahwa rutin meminum kopi setiap hari dapat membantu mencegah pikun.

“Gimana kalau ternyata yang bisa cegah pikun bukan obat mahal atau suplemen, tapi kopi yang kamu minum pagi ini,” kata Farhan, dikutip Senin (2/3/2026).

Hal tersebut diungkapkannya berdasarkan jurnal penelitian JAMA berjudul “Coffee and Tea Intake, Dementia Risk, and Cognitive Function” yang menunjukkan bahwa orang yang rutin meminum kopi memiliki risiko kepikunan lebih rendah.

 

Halaman:
1 2
      
