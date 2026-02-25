Merokok Ternyata Bisa Merusak Mata, Kenali Gejalanya

JAKARTA - Merokok memang dikenal tidak baik bagi kesehatan dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Rokok sering disebut sebagai faktor utama penyakit paru-paru hingga kanker.

Namun, ada risiko lain dari rokok, yaitu dampak serius terhadap kesehatan mata. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia berbahaya yang masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru dan aliran darah.

Saat zat-zat ini beredar ke seluruh organ tubuh, termasuk mata, sejumlah proses patologis dapat terjadi, di antaranya:

1. Stres oksidatif pada sel-sel mata

2. Peradangan kronis pada jaringan halus mata

3. Kerusakan pembuluh darah kecil yang memberi nutrisi pada retina

4. Penurunan suplai oksigen ke sel-sel mata yang sensitif

Akumulasi kerusakan ini dalam jangka panjang dapat memicu atau mempercepat sejumlah penyakit mata yang tidak hanya mengurangi kualitas penglihatan, tetapi juga dapat menyebabkan kebutaan. Berikut beberapa kondisi mata yang risikonya meningkat pada perokok:

1. Degenerasi Makula Terkait Usia (AMD)

Ini merupakan salah satu penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang dewasa usia lanjut. Merokok meningkatkan risiko AMD secara signifikan karena stres oksidatif dan kerusakan pembuluh darah pada retina.