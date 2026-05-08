Sebanyak 60-70% Pasien Kanker di Indonesia Terdiagnosis pada Stadium Lanjut

JAKARTA – Penanganan Kanker terus ditingkatkan melihat banyaknya pasien yang justru baru terdiagnosis saat tengah berada di stadium lanjut. Penanganan Kanker di dunia pun diprediksi akan berjalan lebih personal dan tindakan yang lebih presisi.

Isu akan menjadi pembahasan di The 6th Siloam Oncology Summit 2026. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 22–24 Mei 2026 di Shangri-La Hotel Jakarta.

Berdasarkan Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) 2022, terdapat sekitar 408.661 kasus baru dan 242.099 kematian akibat kanker di Indonesia. Jenis kanker terbanyak adalah payudara, leher rahim, paru-paru, dan kolorektal.

Lebih dari 60–70% pasien kanker di Indonesia terdiagnosis pada stadium lanjut. Kondisi ini menegaskan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk deteksi dini, serta perlunya penguatan sistem rujukan dan penanganan kanker terpadu.

Dalam konteks terapi, radioterapi merupakan salah satu pilar utama penanganan kanker yang terus berkembang, termasuk melalui pemanfaatan teknologi CT-LINAC (Computed Tomography Linear Accelerator) yang memungkinkan visualisasi tumor secara real-time dan penyesuaian terapi dengan presisi tinggi.

Pendekatan ini sejalan dengan fokus onkologi presisi yang diangkat dalam Siloam Oncology Summit 2026, yakni terapi yang adaptif dan berpusat pada karakteristik pasien.