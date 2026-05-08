Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sebanyak 60-70% Pasien Kanker di Indonesia Terdiagnosis pada Stadium Lanjut

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |20:33 WIB
Sebanyak 60-70% Pasien Kanker di Indonesia Terdiagnosis pada Stadium Lanjut
Siloam Oncology Summit bakal digelar akhir Mei 2026
A
A
A

JAKARTA – Penanganan Kanker terus ditingkatkan melihat banyaknya pasien yang justru baru terdiagnosis saat tengah berada di stadium lanjut. Penanganan Kanker di dunia pun diprediksi akan berjalan lebih personal dan tindakan yang lebih presisi.

Isu akan menjadi pembahasan di The 6th Siloam Oncology Summit 2026. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 22–24 Mei 2026 di Shangri-La Hotel Jakarta.

Berdasarkan Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) 2022, terdapat sekitar 408.661 kasus baru dan 242.099 kematian akibat kanker di Indonesia. Jenis kanker terbanyak adalah payudara, leher rahim, paru-paru, dan kolorektal. 

Lebih dari 60–70% pasien kanker di Indonesia terdiagnosis pada stadium lanjut. Kondisi ini menegaskan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk deteksi dini, serta perlunya penguatan sistem rujukan dan penanganan kanker terpadu.

Dalam konteks terapi, radioterapi merupakan salah satu pilar utama penanganan kanker yang terus berkembang, termasuk melalui pemanfaatan teknologi CT-LINAC (Computed Tomography Linear Accelerator) yang memungkinkan visualisasi tumor secara real-time dan penyesuaian terapi dengan presisi tinggi. 

Pendekatan ini sejalan dengan fokus onkologi presisi yang diangkat dalam Siloam Oncology Summit 2026, yakni terapi yang adaptif dan berpusat pada karakteristik pasien. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kesehatan Siloam Hospital kanker
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/482/3214953//benjamin-Ehba_large.jpg
Mengenal Kanker Prostat yang Dialami Benjamin Netanyahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/482/3213890//diskusi_hpv-7Fxu_large.jpg
Bahaya Infeksi HPV pada Laki-Laki Picu Kutil Kelamin hingga Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/482/3213650//ilustrasi-HOkQ_large.jpg
Kebiasaan Modern yang Bisa Berakibat Fatal, Makan Tidak Teratur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/482/3213156//cium_pasangan-MKZ1_large.jpg
Benarkah Mencium Pasangan Bisa Meredakan Nyeri? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/482/3212751//kanker-0YaT_large.jpg
Bahaya Tersembunyi Konsumsi Makanan Terpapar Plastik, Bisa Picu Kanker hingga Gangguan Hormon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/482/3212566//kanker-ur1m_large.jpg
Riset: Bisa Lebah Madu Berpotensi Bunuh Sel Kanker Payudara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement