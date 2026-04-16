Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bahaya Tersembunyi Konsumsi Makanan Terpapar Plastik, Bisa Picu Kanker hingga Gangguan Hormon

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |10:23 WIB
Bahaya Tersembunyi Konsumsi Makanan Terpapar Plastik, Bisa Picu Kanker hingga Gangguan Hormon (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tanpa disadari, makanan yang dikonsumsi sehari-hari bisa mengandung bahan kimia dari plastik seperti PFAS dan BPA. Zat ini dapat masuk ke tubuh melalui kemasan makanan, peralatan masak, hingga lingkungan yang terkontaminasi.

Dikutip dari Verywell Health, paparan bahan kimia plastik ini dapat berdampak serius pada kesehatan, terutama jika terjadi dalam jangka panjang. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan di antaranya:

- Meningkatkan Risiko Kanker dan Penyakit Kronis

Paparan PFAS dan BPA dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, termasuk kanker, terutama yang berkaitan dengan hormon. Selain itu, zat ini juga berhubungan dengan berbagai penyakit kronis dalam jangka panjang.

- Mengganggu Sistem Imun

PFAS dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Paparan PFAS yang tinggi bahkan dapat memengaruhi respons imun, termasuk pada anak-anak yang terpapar sejak dalam kandungan, sehingga respons terhadap vaksin bisa berbeda.

- Merusak Organ Tubuh

Zat kimia dari plastik dapat menumpuk di organ seperti hati dan ginjal. Penumpukan ini bisa menyebabkan peradangan dan kerusakan organ dalam jangka panjang, bahkan berpotensi permanen jika terus terjadi.

- Mengganggu Hormon dan Metabolisme

PFAS dapat meniru asam lemak dalam tubuh sehingga mengganggu produksi dan distribusi hormon. Sementara itu, BPA dapat meniru atau menghambat hormon estrogen yang kemudian berdampak pada metabolisme, fungsi tiroid, hingga kesehatan reproduksi.

- Berdampak pada Reproduksi dan Perkembangan

Paparan bahan kimia plastik juga berkaitan dengan berbagai masalah reproduksi, seperti gangguan kesuburan, risiko keguguran, berat badan lahir rendah, dan pubertas dini. Selain itu, paparan sejak dini juga dapat memengaruhi perkembangan anak di kemudian hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement