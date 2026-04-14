HOME WOMEN LIFE

Harga Plastik Mahal, Saatnya Masyarakat Ubah Gaya Hidup Lebih Ramah Lingkungan

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |08:29 WIB
Harga Plastik Mahal, Saatnya Masyarakat Ubah Gaya Hidup Lebih Ramah Lingkungan
Harga Plastik Mahal, Saatnya Masyarakat Ubah Gaya Hidup Lebih Ramah Lingkungan (Foto: TikTok)
JAKARTA - Naiknya harga plastik akibat perang sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Sektor UMKM pun ikut terdampak dan memutar otak guna menyiasati hal tersebut.

Bahkan belakangan ini yang viral, seorang penjual minuman mengganti bungkus plastik dengan alternatif daun pisang. Kemudian salah satu kedai kopi di Bandung menyarankan para pelanggannya untuk membawa tumbler saat membeli.

Pengkampanye Urban Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Wahyu Eka Styawan, menyebut dengan berbagai alternatif di atas mengindikasikan bahwa naiknya harga plastik bisa menjadi momentum masyarakat untuk mengubah gaya hidup dari ketergantungan terhadap plastik kepada alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Ia menilai, masyarakat bisa menyiasati naiknya harga plastik dengan beralih dari kebiasaan sistem sekali pakai menjadi sistem guna ulang. Hal tersebut juga bisa membuat masyarakat tidak terbebani dengan naiknya harga plastik meskipun tidak bisa dilakukan secara langsung.

“Ada kemungkinan, tetapi tidak otomatis terjadi. Perubahan yang didorong adalah pergeseran dari sistem sekali pakai ke sistem guna ulang,” kata Wahyu.

Ia mencontohkan beberapa kebiasaan yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak terbebani oleh naiknya harga plastik. Bahkan kebiasaan itu justru lebih ramah lingkungan dan membuat masyarakat tidak terlalu bergantung terhadap plastik.

“Misalnya, penggunaan wadah isi ulang, pengurangan kemasan plastik dalam distribusi barang, serta perubahan pola konsumsi masyarakat,” ucap dia.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/612/3060030/limbah_plastik-yGqr_large.jpg
Polusi Plastik di Indonesia Diperkirakan Naik 30 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/20/612/2784338/4-inovasi-untuk-kurangi-sampah-plastik-unik-banget-PlSeLjDQrY.jpg
4 Inovasi untuk Kurangi Sampah Plastik, Unik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/04/612/2527273/kenali-kode-kode-di-balik-kemasan-wadah-plastik-mana-yang-paling-aman-OfDUUWx6Ya.jpg
Kenali Kode-Kode di Balik Kemasan Wadah Plastik, Mana yang Paling Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/28/612/2447360/banyak-kemasan-plastik-aman-digunakan-ulang-edukasi-pilah-sampah-penting-dilakukan-oluIOCh6f3.jpg
Banyak Kemasan Plastik Aman Digunakan Ulang, Edukasi Pilah Sampah Penting Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/27/612/2446689/indonesia-perlu-punya-kantung-sampah-ramah-lingkungan-lebih-banyak-7Yz1RyXLmj.jpg
Indonesia Perlu Punya Kantung Sampah Ramah Lingkungan Lebih Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/09/612/2422455/hindari-lingkungan-dari-bencana-coba-ubah-kebiasaan-pakai-plastik-Rme52IdLb7.jpg
Hindari Lingkungan dari Bencana, Coba Ubah Kebiasaan Pakai Plastik
