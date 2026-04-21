HOME WOMEN HEALTH

Bahaya Infeksi HPV pada Laki-Laki Picu Kutil Kelamin hingga Kanker

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |20:35 WIB
Bahaya Infeksi HPV pada Laki-Laki Picu Kutil Kelamin hingga Kanker
JAKARTA — Selama ini, pemahaman masyarakat tentang Human Papillomavirus (HPV) masih banyak dikaitkan dengan kesehatan perempuan, terutama karena hubungannya dengan kanker serviks. Padahal, virus ini juga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan laki-laki.

Data global menunjukkan bahwa hampir sepertiga pria berusia di atas 15 tahun pernah terinfeksi setidaknya satu jenis HPV. Tidak hanya sebagai pembawa, laki-laki juga menyumbang sekitar 40 persen kasus kanker terkait HPV di dunia, termasuk kanker tenggorokan, anus, dan penis yang jumlahnya terus meningkat.

Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Andi Saguni, menyebut bahwa selama ini pembahasan HPV lebih banyak berfokus pada perempuan. Menurutnya, meskipun kanker serviks masih menjadi persoalan besar, HPV pada dasarnya tidak mengenal batas gender.

Ia menambahkan, program imunisasi HPV yang telah diintegrasikan dalam kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) menunjukkan capaian yang cukup tinggi pada anak perempuan. Namun, upaya edukasi masih perlu diperluas agar masyarakat memahami bahwa perlindungan ini penting bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Hal senada disampaikan Managing Director MSD Indonesia, George Stylianou, yang menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam perlindungan kesehatan. Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan akses pencegahan yang sama.

Dari sisi medis, Ketua PERDOSKI, Hanny Nilasari, menjelaskan bahwa beban HPV pada laki-laki sering tidak terlihat. Selain kanker serviks pada perempuan, infeksi HPV juga dapat memicu kutil kelamin, kanker penis, hingga kanker orofaring pada pria.

Ia juga menyoroti bahwa laki-laki cenderung tidak membentuk kekebalan alami yang kuat setelah terinfeksi, sehingga risiko infeksi berulang atau persisten menjadi lebih tinggi. Secara global, kasus kanker orofaring pada laki-laki bahkan tercatat hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan perempuan.

