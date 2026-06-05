Rating Cara Makan Paling Sehat ala Menkes Budi

JAKARTA - Cara makan ternyata tidak hanya memengaruhi kenyang atau tidaknya seseorang, tetapi juga berdampak pada kesehatan tubuh. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun membagikan penilaiannya terhadap sejumlah kebiasaan makan yang umum dilakukan masyarakat Indonesia, mulai dari makan menggunakan tangan hingga sambil menonton video di ponsel.

Masyarakat Indonesia memiliki beragam kebiasaan saat menyantap makanan. Mulai dari makan menggunakan tangan hingga makan sambil menonton video di ponsel telah menjadi pemandangan yang lazim dalam kehidupan sehari-hari.

Meski demikian, tidak semua kebiasaan tersebut baik bagi kesehatan. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Budi Gunadi Sadikin memberikan penilaian terhadap lima cara makan yang paling sering dilakukan masyarakat.

Cara Makan yang Sehat

Cara makan pertama yang mendapat nilai tertinggi adalah makan menggunakan sendok dan garpu. Budi memberikan rating 10/10 karena cara ini dinilai lebih higienis dan membuat seseorang lebih fokus pada makanan yang dikonsumsi.

“Makan dengan sendok garpu. Karena sudah bersih, langsung pakai alatnya dan kita jadi harus konsentrasi melihat sendoknya ngambil makanan apa,” kata Budi, dikutip Kamis (4/6/2026).