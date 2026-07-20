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Sering Ngidam Makanan Tidak Sehat? Ini 5 Trik Sederhana dari Menkes Budi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |14:17 WIB
Sering Ngidam Makanan Tidak Sehat? Ini 5 Trik Sederhana dari Menkes Budi
Sering Ngidam Makanan Tidak Sehat? Ini 5 Trik Sederhana dari Menkes Budi (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Banyak orang menganggap hidup sehat berarti harus menghindari makanan favorit. Padahal, menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, kunci menjalani pola hidup sehat bukan terletak pada larangan makan, melainkan pada kemampuan memilih alternatif makanan yang lebih bernutrisi.

Melalui konten Budi Gemar Sharing (BGS), Budi membagikan cara sederhana untuk mengatasi craving atau keinginan mengonsumsi makanan tertentu tanpa harus mengorbankan kenikmatan saat makan.

Menurut Budi, menjalani pola hidup sehat tidak berarti harus berhenti menikmati makanan yang disukai. Yang terpenting adalah mengganti pilihan makanan dengan opsi yang lebih baik bagi kesehatan.

“Sering kali kita merasa kesulitan saat ingin memulai hidup sehat karena takut tidak bisa makan enak lagi. Padahal, kuncinya ada pada pilihan makanan kita,” tulis Budi dalam unggahannya.

Berikut lima rekomendasi substitusi makanan dari Menkes Budi Gunadi Sadikin:

1. Ganti Kerupuk dengan Timun

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