Indonesia Targetkan Bank Plasma Beroperasi pada 2027, Menkes: Bangun Industri di Sektor Kesehatan

Indonesia Targetkan Bank Plasma Beroperasi pada 2027, Menkes: Bangun Industri di Sektor Kesehatan (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah menargetkan bank plasma pertama di Indonesia mulai beroperasi pada 2027 sebagai bagian dari upaya membangun industri kesehatan nasional. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan produk obat derivat plasma (PODP), mengurangi ketergantungan impor, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap terapi berbahan plasma darah.

Pemerintah mulai membangun ekosistem nasional untuk mendukung ketersediaan produk obat derivat plasma (PODP) di dalam negeri. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat ketahanan kesehatan.

Selain itu, pengembangan ekosistem ini juga bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap obat berbahan plasma darah yang digunakan untuk menangani berbagai kondisi medis. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta perusahaan biofarmasi Takeda.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembangunan ekosistem plasma merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pengobatan penting.

"Inisiatif ini mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk membangun industri strategis di sektor kesehatan dan memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pengobatan penting dan inovatif," ujar Budi Gunadi, dikutip dari siaran pers Takeda, Senin (13/7/2026).

Tahap Pembangunan Bank Plasma

Pada tahap awal, pengembangan akan difokuskan pada sistem pengumpulan plasma sebagai fondasi pembangunan ekosistem industri plasma nasional. Tahap ini akan berlangsung selama dua tahun dengan pembangunan sejumlah bank plasma di Indonesia.

Selanjutnya, hasil pengembangan tersebut akan dievaluasi sebelum diperluas menjadi jaringan bank plasma nasional. Selain memperkuat pasokan bahan baku obat, pembangunan ekosistem ini juga diharapkan membuka peluang kerja baru bagi tenaga kesehatan dan teknisi laboratorium.