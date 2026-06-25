Menkes Kaget Banyak Dokter yang Ngeluh soal Perundungan Sesama Teman Sejawat

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku terkejut setelah mengetahui bahwa perundungan atau bullying menjadi salah satu keluhan yang paling sering disampaikan dokter kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Keluhan tersebut bahkan lebih banyak dibanding persoalan lain yang dihadapi tenaga medis dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu diungkapkan Budi saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI yang membahas perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis serta tenaga kesehatan, Kamis (25/6/2026).

"Agak mengagetkan saya, ternyata yang paling banyak dikeluhkan oleh dokter adalah perundungan yang masuk ke kami," kata Budi.

Budi mengatakan, perundungan tersebut kerap dialami dokter dari rekan sejawat maupun senior di lingkungan kerja. Selain itu, ia juga membeberkan sejumlah keluhan lain yang diterima Kemenkes.

"Yang menarik adalah ada ancaman dari pasien kalau dia dituntut. Ini yang harus kita jaga dan lindungi, terutama tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja dengan benar. Ada juga ancaman fisik, belum tentu dari pasien, yang harus kita antisipasi terutama di daerah konflik. Namun yang paling menarik, ada ancaman bullying dari sesama teman sejawat, dan angkanya cukup tinggi," tutur Budi.

Menurutnya, praktik perundungan sering terjadi ketika seorang dokter bertugas di daerah yang berbeda dengan latar belakang universitas atau fakultas tempat ia menempuh pendidikan.

"Atau ketika dia masuk kerja dan ada senior yang menekan. Itu merupakan gangguan yang paling banyak dikeluhkan dan secara sistematis harus kita cegah. Terutama bagi dokter-dokter muda dan dokter yang ditugaskan ke daerah lain," ujar Budi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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