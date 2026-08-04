Menkes: Cek Kesehatan Gratis Kini Tak Sekadar Skrining, Peserta Juga Dapat Pengobatan

Menkes: Cek Kesehatan Gratis Kini Tak Sekadar Skrining, Peserta Juga Dapat Pengobatan (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah mulai memperluas manfaat Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Jika sebelumnya layanan ini berfokus pada deteksi dini penyakit melalui skrining, kini peserta yang terdiagnosis penyakit tertentu juga akan langsung mendapatkan pengobatan sebagai bagian dari tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program CKG kini tidak hanya bertujuan mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga memastikan peserta memperoleh penanganan yang tepat agar kualitas kesehatannya meningkat.

"Tahun lalu kita fokusnya ke ngeceknya. Tahun ini kita fokus mulai tata laksananya, pengobatannya, perawatannya," kata Budi dalam Media Briefing Evaluasi, Capaian, dan Langkah Strategis Program Cek Kesehatan Gratis, Selasa (4/8/2026).

Penanganan Tiga Penyakit

Pada tahap awal, Kementerian Kesehatan akan memprioritaskan penanganan tiga penyakit yang menjadi faktor risiko utama berbagai komplikasi serius, yakni hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi.

Menurut Budi, ketiga kondisi tersebut merupakan pemicu utama penyakit tidak menular yang paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia.

"Kita akan konsentrasi ke tiga dulu, yaitu mengobati tekanan darah yang tinggi, mengobati gula darah yang tinggi, dan mengobati lemak darah atau kolesterol yang tinggi," ujarnya.

Ia menjelaskan, pengendalian ketiga faktor risiko tersebut sejak dini diyakini dapat menurunkan angka kejadian stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia.