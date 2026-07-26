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Menkes Ajak Warga Rajin Olahraga Biar Panjang Umur

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |09:03 WIB
Menkes Ajak Warga Rajin Olahraga Biar Panjang Umur
Menkes Ajak Warga Rajin Olahraga Biar Panjang Umur (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat membiasakan diri berolahraga secara rutin sebagai upaya menjaga kesehatan dan meningkatkan harapan hidup. Ajakan tersebut disampaikannya saat menghadiri Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (26/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Budi berjalan kaki bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyusuri kawasan CFD sebelum bergabung dengan masyarakat mengikuti senam bersama di depan kantor Kementerian Kesehatan.

Usai berolahraga, Budi dan Pramono meninjau layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang disediakan bagi masyarakat. Sejumlah warga memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, hingga indikator kesehatan lainnya sebagai bagian dari deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan. Suasana layanan kesehatan tampak ramai dengan antrean warga yang ingin memeriksakan diri setelah mengikuti senam bersama.

Car Free Day Rasuna Said

Budi mengaku terkesan dengan pelaksanaan CFD di kawasan Rasuna Said. Menurutnya, lokasi tersebut berada di dekat kawasan permukiman sehingga memudahkan masyarakat untuk berolahraga.

"Kebetulan ini pertama kali saya mengikuti CFD di Rasuna Said. Katanya, kegiatan ini sudah empat kali dilaksanakan," kata Budi.

Menurutnya, keberadaan CFD di Rasuna Said menjadi alternatif ruang publik yang nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas fisik. Ia pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

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