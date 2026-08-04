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Deretan WAGs Persija Jakarta dan Persib Bandung Jelang Semifinal Piala Presiden 2026, Sama-Sama Stylish dan Menawan

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |14:05 WIB
Deretan WAGs Persija Jakarta dan Persib Bandung Jelang Semifinal Piala Presiden 2026, Sama-Sama Stylish dan Menawan
WAGs Persija Jakarta dan Persib Bandung. (Foto: Instagram)
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DERETAN WAGs (wives and girlfriends) Persija Jakarta dan Persib Bandung menarik diulas. Sebab, kedua tim akan saling berhadapan sore ini dalam laga semifinal Piala Presiden 2026.

Persib akan menatang Persija di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Selasa (4/8/2026) pukul 15.30 WIB. Jelang big match tersebut, menarik mengulik soal WAGs Persib dan Persija yang selalu tampil stylish dan menawan.

Kehadiran para WAGs ini juga selalu jadi sorotan. Sebab, mereka selalu setia mendampingi pasangan tercinta, baik di dalam ataupun luar lapangan. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut Deretan WAGs Persija Jakarta dan Persib Bandung Jelang Semifinal Piala Presiden 2026:

1. Rismahani

Rismahani istri Witan Sulaeman. (Foto: Instagram @witansulaiman_)

Dimulai dari Persija Jakarta, ada Rismahani. Rismahani diketahui merupakan istri dari Witan Sulaeman yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Keduanya resmi menikah pada 29 Mei 2022 setelah menjalani hubungan yang cukup lama.

Rismahani juga kerap menunjukkan dukungannya saat Witan menjalani karier sepakbola, baik ketika bermain di Indonesia maupun saat berkarier di luar negeri. Kehadirannya sebagai pendamping membuat kisah rumah tangga Witan dan Rismahani turut mendapat perhatian publik, terutama karena keduanya dikenal sebagai pasangan muda yang kompak dalam menjalani kehidupan keluarga.

2. Inka Andestha

Viral Video Pratama Arhan Gandeng Inka Andestha saat Kondangan, Netizen: Cintanya Setara!

Masih dari Persija Jakarta, kali ini ada nama Inka Andestha. Belakangan, dia menjadi sorotan publik setelah dikaitkan dengan pesepakbola Timnas Indonesia, Pratama Arhan.

Inka dikenal sebagai sosok yang aktif di media sosial dengan gaya penampilan yang modis dan kerap membagikan berbagai momen kesehariannya. Setelah namanya dikaitkan dengan Arhan, dia pun kerap bagikan momen kebersamaan dengan bintang baru Persija Jakarta itu.

 

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