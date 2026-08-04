4 Makanan Ini Punya Lebih Banyak Vitamin C Dibanding Jeruk

JAKARTA - Untuk memenuhi kebutuhan vitamin C, kamu tidak melulu harus makan jeruk, lho. Para ahli sudah menemukan empat buah dan sayur yang mungkin jarang disadari ternyata punya kandungan vitamin C yang lebih tinggi. Bahkan, salah satunya punya manfaat luar biasa untuk mencegah kanker, mengatasi sembelit, dan mengontrol gula darah.

Menurut The Daily Meal, vitamin C itu penting banget buat kesehatan. Vitamin ini bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan memperkuat aktivitas sel darah putih dan sangat dibutuhkan untuk pembentukan kolagen.

Selain itu, vitamin C juga membantu penyerapan zat besi (mencegah anemia) dan bekerja sebagai antioksidan kuat untuk menangkal radikal bebas penyebab penyakit kronis seperti kanker. Mayo Clinic merekomendasikan asupan 75 mg vitamin C per hari untuk perempuan dan 90 mg untuk laki-laki. Walaupun jeruk sering jadi andalan, karena satu jeruk ukuran sedang punya sekitar 70 mg, 4 makanan ini ternyata punya kandungan vitamin C yang jauh lebih tinggi.

1. Nanas

Satu cangkir potongan nanas mengandung sekitar 87,42 mg vitamin C, yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian perempuan. Nanas juga terkenal dengan kandungan enzim bromelain.

Menurut Biomedical Reports, enzim ini bisa memecah protein, melancarkan pencernaan, dan mengurangi peradangan, sering dipakai untuk meredakan bengkak setelah perawatan gigi atau cedera olahraga. Sebuah studi tahun 2023 di Frontiers in Oncology juga menemukan kalau bromelain bisa menghambat perkembangan sel kanker.

2. Stroberi

Stroberi. (Foto: dok Magnific/azerbaijan_stockers)

Satu cangkir stroberi punya sekitar 89 mg vitamin C, sekitar 19 mg lebih banyak dari jeruk. Buah ini bagus banget buat kekebalan tubuh.

Stroberi juga kaya akan serat makanan yang bantu mengatur gula darah. Bahkan, ada kandungan asam malat yang bisa membantu memecah dan menghilangkan noda di permukaan gigi, sehingga bisa memberikan efek memutihkan gigi secara alami.

3. Brokoli