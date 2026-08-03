Kenapa Rasa Susu Kemasan Tanpa Gula Tambahan Tetap Terasa Manis?

JAKARTA — Banyak orang mengira susu kemasan berlabel tanpa gula tambahan seharusnya tidak memiliki rasa manis. Padahal, menurut dokter, rasa manis pada produk tersebut bisa berasal dari gula alami susu maupun pemanis rendah kalori, sehingga bukan berarti produsen menambahkan gula pasir ke dalamnya.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan, dalam unggahan video di akun Instagram miliknya menjelaskan bahwa rasa manis pada susu tanpa gula tambahan bukanlah sekadar strategi pemasaran, melainkan berasal dari kandungan alami susu serta penggunaan pemanis alami.

“Katanya minuman ini beneran nggak ada gula tambahannya? Apakah ini cuma akal-akalan doang? Nah, coba kita lihat bareng-bareng di labelnya. Sukrosa alias gula pasir, nol. Laktosa, gula alami yang ada di susu juga, nol. Gula yang kebaca di label itu dari mana? Itu kemungkinan gula alami dari susunya sendiri, bukan gula tambahan," kata dr. Cecep.

Gula Alami

Ia menjelaskan bahwa laktosa atau gula alami pada susu dalam beberapa produk telah melalui proses pemecahan menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses tersebut membuat laktosa lebih mudah dicerna sekaligus tetap memberikan sensasi rasa manis.

"Laktosanya sendiri udah dipecah jadi bagian yang lebih kecil, jadi lebih gampang dicerna. Ini juga yang bikin sebagian orang enggak gampang kembung atau mules kayak biasanya kalau minum susu," jelasnya.