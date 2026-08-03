Susu Tango Kido Luncurkan Fresh Milk Tanpa Tambahan Gula, Dukung Kualitas Gizi Anak

JAKARTA - Menyemarakkan Hari Anak Nasional, Susu Tango Kido meluncurkan produk terbarunya, susu full cream dengan fresh milk tanpa tambahan gula di Tribeca, Central Park, Jakarta, Minggu (2/8). Peluncuran ini jadi bagian dalam mendukung pemenuhan nutrisi sekaligus peran aktif orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak.

Dalam acara Kreasi Anak untuk Negeri yang digelar bersama iNews Media Group, Susu Tango Kido juga menghadirkan berbagai kegiatan menarik, mulai dari kuis berhadiah, bagi-bagi susu, mewarnai giant Susu Tango Kido, hingga talkshow seru. Kemeriahan tersebut disambut antusias para pengunjung.

Susu Tango Kido Dukung Peningkatan Kualitas Gizi Anak Indonesia

Foto bersama narasumber Susu Tango Kido dan pengunjung Kreasi Anak untuk Negeri. (Foto: dok Susu Tango Kido)

Lewat kampanye bertajuk “Temani Tumbuh Kembangnya Rayakan Setiap Langkahnya”, Perusahaan mengajak orangtua untuk hadir mendampingi setiap proses belajar, bermain, dan bertumbuh. Langkah ini sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Managing Director Dairy and Bread OT Group Johan Lianto menyatakan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nutrisi membuat orangtua semakin selektif memilih produk bagi anak. “Oleh karena itu, Susu Tango Kido full cream dihadirkan sebagai pilihan susu berkualitas dengan fresh milk tanpa tambahan gula,” ucapnya.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Dan Teknologi Susu IPB, Profesor Epi Taufik menjelaskan, susu merupakan sumber protein hewani yang mengandung berbagai zat gizi penting bagi pertumbuhan anak. Menurutnya, kualitas bahan baku, proses pengolahan, dan edukasi gizi seimbang menjadi faktor penting agar manfaat nutrisi dapat diterima secara optimal.

Selain itu, Dokter Spesialis Anak Kanya Ayu Paramastri juga menambahkan pemenuhan nutrisi sejak dini perlu diiringi dengan pola makan bergizi seimbang, tidur yang berkualitas, serta pendampingan orang tua.

Melalui kampanye ini, Susu Tango Kido berharap dapat meningkatkan kesadaran keluarga Indonesia bahwa nutrisi dan kehadiran orang tua menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak menuju generasi yang sehat dan berdaya saing.

(Agustina Wulandari )

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