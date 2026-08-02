Gisella Anastasia Ungkap Penyesalan soal Cara Mengenalkan Gadget ke Gempi

JAKARTA – Penyanyi dan aktris Gisella Anastasia mengaku memiliki satu penyesalan dalam mengasuh putrinya, Gempita Nora Marten (Gempi). Ia menyadari pernah menjadikan gadget sebagai cara untuk mengalihkan perhatian Gempi saat makan, kebiasaan yang kini dinilainya kurang tepat dalam mengenalkan teknologi kepada anak.

Pengakuan tersebut disampaikan Gisel saat berbagi pengalaman mengenai screen time anak dalam sesi talkshow Kreasi Anak untuk Negeri yang digelar Okezone Group di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu (2/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Gisel membagikan pengalaman parenting berdasarkan proses membesarkan Gempi. Ia juga menanggapi pertanyaan mengenai penggunaan gawai pada anak, termasuk anggapan bahwa anak sebaiknya tidak diperkenalkan dengan telepon genggam hingga usia sekolah dasar.

Menanggapi hal tersebut, Gisel mengaku belum memiliki patokan pasti mengenai usia ideal anak mulai dikenalkan dengan teknologi digital. Menurutnya, pengalaman membesarkan Gempi merupakan proses belajar yang penuh dengan trial and error.

"Nah, kalau mulainya dari umur berapa gitu ya, aku juga mungkin kurang ngerti ya. Cuma itu buat aku kan trial and error, anak aku cuma baru satu," ujar Gisel.

Gadget Jadi Pengalih Perhatian