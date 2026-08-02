Gisella Anastasia Ungkap Tantangan Mengasuh Gempi di Era Digital

JAKARTA – Pesatnya perkembangan teknologi membuat pola pengasuhan anak terus berubah. Penyanyi dan aktris Gisella Anastasia mengaku sebagai orang tua ia harus terus belajar menyesuaikan diri agar tetap bisa mendampingi putrinya, Gempita Nora Marten (Gempi), yang tumbuh di era digital.

Hal tersebut disampaikan Gisel dalam sesi talkshow Kreasi Anak untuk Negeri yang digelar Okezone Group di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu (2/8/2026). Menurutnya, pola asuh yang ia terima dari orang tuanya dahulu tidak bisa diterapkan sepenuhnya kepada Gempi karena tantangan yang dihadapi anak-anak saat ini sangat berbeda.

"Itu benar banget. Karena makin ke sini eranya juga berubah, makin berkembang. Jadi ilmu-ilmu parenting yang aku tahu dari Mama, kalau dipakai semuanya ke Gempi, kayaknya enggak semuanya cocok," kata Gisel.

Proses Belajar Orangtua

Menurutnya, menjadi orang tua adalah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Karena itu, orang tua perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman sekaligus memahami kebiasaan anak yang tumbuh di tengah derasnya arus informasi digital.

Gisel mengatakan, pendekatan yang ia pilih bukan dengan memberikan banyak aturan, melainkan melalui pendampingan dan komunikasi yang terbuka. Ia berusaha menjadi sosok yang dekat dengan Gempi agar putrinya merasa nyaman untuk bercerita mengenai berbagai hal yang ditemuinya di dunia digital.

"Kalau aku sih sampai sekarang masih terus mengedukasi dia. Maksudnya secara santai juga dari cara kita bicara sehari-hari akan selalu ngasih do's and don'ts. Jadi lebih ke pendampingan aja sih, mendampingi dia," ujarnya.