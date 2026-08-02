Girl Band Lemon Meriahkan Kreasi Anak untuk Negeri yang Digelar Okezone, Tampil Energik Hibur Anak-Anak dan Orangtua

Girl Band Lemon Meriahkan Kreasi Anak untuk Negeri yang Digelar Okezone, Tampil Energik Hibur Anak-Anak dan Orang Tua (Foto: Okezone)

JAKARTA – Penampilan girl band berkonsep J-Pop, Lemon, menjadi salah satu daya tarik dalam acara Kreasi Anak untuk Negeri yang digelar Okezone di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu (2/8/2026). Grup beranggotakan sembilan personel itu sukses menghibur ratusan anak dan orang tua lewat aksi panggung yang enerjik serta deretan lagu andalannya.

Suasana area terbuka Tribeca Park pun semakin semarak ketika Lemon naik ke atas panggung pada sesi kedua acara. Penampilan mereka menjadi hiburan setelah para peserta menyelesaikan lomba mewarnai yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional.

Berdasarkan pantauan di lokasi, antusiasme penonton langsung terlihat saat nama Lemon dipanggil oleh pembawa acara. Anak-anak, para orang tua, hingga penggemar grup tersebut bergegas mendekati area panggung. Suasana semakin meriah ketika para penggemar menyuarakan chant khas untuk menyambut para personel.

Tampil Energik

Mengenakan kostum bernuansa kuning cerah dengan rok bergaya feminin, Lemon membuka penampilannya melalui lagu Eternal Promise. Koreografi yang kompak dipadukan dengan penampilan panggung yang atraktif berhasil menghidupkan suasana dan mengundang tepuk tangan meriah dari para penonton.

Tanpa jeda panjang, grup yang debut pada 2024 itu kembali membawakan lagu Limitless Anthem. Irama yang enerjik dan koreografi yang dinamis membuat suasana Tribeca Park semakin semarak.

Di sela-sela penampilan, para personel Lemon menyempatkan diri menyapa dan memperkenalkan diri kepada penonton.

"Hai, kami Lemon. Kami adalah idol group yang baru saja merayakan ulang tahun kedua. Mohon dukungannya untuk Lemon. Kami akan berusaha semaksimal mungkin membuat hari ini semakin meriah," kata salah satu personel Lemon di atas panggung.