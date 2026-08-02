Dokter Tirta Bakal Kurangi Aktivitas di Media Sosial hingga Hiatus, Ini Alasannya

JAKARTA – Dokter sekaligus edukator kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, mengumumkan akan mengurangi aktivitas di media sosial dan menghentikan sementara (hiatus) penggunaan beberapa platform miliknya. Keputusan tersebut diambil agar ia dapat lebih fokus pada kehidupan pribadi, pendidikan, serta pekerjaan di dunia nyata.

Pengumuman tersebut disampaikan dr. Tirta melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, ia menjelaskan bahwa mulai membatasi waktu penggunaan media sosial setiap hari.

“Jadi kemarin saya membuat sebuah sharing bahwa saya memutuskan mengurangi aktivitas media sosial. Di Instagram screen time-nya mentok cuma 1,5 jam, di TikTok cuma satu jam. Ya sisanya buat follow up, jadi dua jam per hari,” kata dr. Tirta.

Hiatus Sosmed

Selain mengurangi durasi penggunaan media sosial, ia juga memutuskan hiatus dari akun Threads dan X yang selama ini kerap digunakannya untuk berbagi edukasi kesehatan. Sementara itu, pengelolaan akun Facebook dan YouTube akan diserahkan kepada tim admin.

“Dan saya hiatus atau menonaktifkan akun Threads, dan hiatus dari X. Sama untuk Facebook dan YouTube dikasih admin. Tapi sebenarnya sharing itu tujuannya supaya kalau ada brand, klien, atau teman-teman yang interaksi itu enggak kaget atau terus-terusan reply,” ujarnya.