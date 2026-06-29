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Profil Dokter Icha yang Diduga Meninggal Bunuh Diri karena Intimidasi Anggota DPRD

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |22:10 WIB
Profil Dokter Icha yang Diduga Meninggal Bunuh Diri karena Intimidasi Anggota DPRD
Profil Dokter Icha yang Diduga Meninggal Bunuh Diri karena Intimidasi Anggota DPRD (Foto: Threads)
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JAKARTA – Meninggalnya dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau yang akrab disapa dr. Icha menjadi sorotan publik. Dokter muda asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu diduga mengalami tekanan psikologis setelah menangani pasien di rumah sakit tempatnya bertugas. Dugaan adanya intimidasi dari pihak tertentu kini tengah menjadi perhatian dan diusut oleh Kementerian Kesehatan.

Profil dr. Icha

dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni lahir pada 21 Juli 1998 dan meninggal dunia pada 26 Juni 2026 dalam usia 27 tahun.

Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), dr. Icha menempuh pendidikan Program Profesi Dokter di Universitas Nusa Cendana (Undana). Ia menyelesaikan pendidikan profesinya pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023 sebelum mengabdikan diri sebagai dokter.

Setelah lulus, ia bertugas di Rumah Sakit Leona Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, sebagai tenaga medis yang melayani masyarakat.

Nama dr. Icha menjadi perhatian setelah ia ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kabupaten Kupang pada Jumat, 26 Juni 2026.

Pihak keluarga menduga sebelum meninggal, dr. Icha mengalami tekanan mental usai menangani seorang pasien anak korban gigitan ular hijau di RS Leona Kefamenanu.

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