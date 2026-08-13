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Pasar Indonesia Sangat Potensial, Hyatt Fair 2026 Kembali Sapa Pelaku Industri Hospitality

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |08:29 WIB
Pasar Indonesia Sangat Potensial, Hyatt Fair 2026 Kembali Sapa Pelaku Industri Hospitality
Director of Sales and Marketing Grand Hyatt Bali Caroline Chrysdy. (Foto: dok Okezone/Niko Prayoga)
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JAKARTA - Hyatt Fair kembali digelar di Indonesia, tepatnya di Park Hyatt Jakarta pada 12–13 Agustus 2026. Buka sebagai ajang pameran tahunan, acara ini menjadi wadah pertemuan global bagi seluruh properti Hyatt di Indonesia maupun mancanegara untuk memperluas jaringan bisnis dan memperkuat konektivitas dengan berbagai pelaku industri hospitality.

Director of Sales & Marketing Grand Hyatt Bali Caroline Chrysdy menyampaikan, 2026 merupakan tahun kelima penyelenggaraan Hyatt Fair di Indonesia. Menurutnya, potensi pasar Indonesia yang sangat dinamis menjadi alasan utama pameran ini konsisten diadakan.

“Hyatt Fair diadakan secara global, khususnya di kawasan Asia Pasifik, dan ini sudah tahun kelima kami membawanya ke Indonesia. Kami menghadirkan hotel-hotel Hyatt, baik 14 jaringan yang ada di Indonesia maupun luar negeri seperti Singapura, Hong Kong, dan Australia, khusus untuk menggarap pasar Indonesia. Pasar Indonesia sangat potensial dan konsumtif, tidak hanya untuk perjalanan domestik tetapi juga outbound ke luar negeri,” ujar Caroline saat diwawancarai, Rabu (12/8/2026).

Pasar yang disasar mencakup berbagai pemangku kepentingan di sektor hospitality dan bisnis pendukungnya, mulai dari segmen corporate, agensi perjalanan, penyelenggara pernikahan (wedding organizer), maskapai penerbangan, hingga perwakilan kedutaan besar. Selain membuka peluang bisnis baru, Hyatt Fair menjadi momentum untuk mempererat jalinan kemitraan yang telah terbangun sebelumnya.

“Acara ini memfasilitasi koneksi antara pihak hotel dengan para buyers, korporasi, travel agent, segmen wedding, hingga kedutaan dan maskapai. Seluruh mitra strategis kami undang untuk saling terhubung dan menjajaki kerjasama,” ucapnya.

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