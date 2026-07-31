Park Hyatt Jakarta Ubah Nama dari Conservatory Menjadi ATELIER23, Hadirkan Rasa Mewah Ala Prancis dan Asia Tenggara

Park Hyatt Jakarta Ubah Nama dari Conservatory Menjadi ATELIER23, Hadirkan Rasa Mewah Kuliner Ala Prancis dan Asia Tenggara (Foto: Okezone)

JAKARTA – Park Hyatt Jakarta memperkenalkan wajah baru restoran di lantai 23 dengan mengganti nama Conservatory menjadi ATELIER23. Pergantian identitas ini tidak hanya menghadirkan konsep dan suasana yang lebih segar, tetapi juga diikuti pembaruan menu yang mengusung perpaduan cita rasa Prancis dan Asia Tenggara.

Peresmian ATELIER23 dilakukan pada Kamis (30/7/2026). Selain menghadirkan identitas visual baru, restoran ini juga menawarkan pengalaman bersantap dengan konsep menu yang telah diperbarui.

Executive Chef Park Hyatt Jakarta, Claudio Rossi, menjelaskan bahwa inspirasi utama menu terbaru berasal dari karya seni yang menghiasi berbagai sudut hotel. Menurutnya, seni visual menjadi benang merah dalam proses menciptakan setiap hidangan.

"Kami telah memperbarui menu kami. Sekarang, kreasi ini terinspirasi oleh karya seni indah di lantai ini dan seluruh area Park Hyatt. Para koki berfokus pada hidangan klasik kuliner Prancis, karena saya dan beberapa tim koki di sini berpengalaman bekerja di restoran Prancis," ujar Rossi saat diwawancarai.

Beberapa hidangan klasik Prancis yang menjadi andalan antara lain Coq au Vin dan Soupe à l'Oignon (sup bawang Prancis) yang diolah menggunakan teknik memasak autentik. Di saat yang sama, restoran ini juga menghadirkan beragam sajian khas Asia Tenggara.

Rossi mengatakan timnya memanfaatkan bahan-bahan lokal Indonesia sekaligus melakukan riset dan kolaborasi dengan sejumlah hotel di Thailand untuk menghadirkan cita rasa yang autentik.

"Tentu saja, karena kita berada di Indonesia, kuliner Asia Tenggara menjadi bagian penting yang kami tawarkan. Kami sangat menghormati tradisi kuliner lokal Indonesia dari pasar-pasar tradisional yang indah. Tak hanya itu, kami juga melakukan riset ke Thailand dan berkolaborasi dengan hotel-hotel di sana. Hasilnya, kami menghadirkan sajian seperti Pad Thai, Pad Kra Pao, Tom Yum, hingga patty udang krispi," jelasnya.

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