Dapat Makanan Bergizi dari MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta, Warga Duri Kepa Mengaku Sangat Terbantu

Dapat Makanan Bergizi dari MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta, Warga Duri Kepa Mengaku Sangat Terbantu (Foto: Okezone)

JAKARTA – Bantuan makanan bergizi yang disalurkan MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta mendapat sambutan hangat dari warga Duri Kepa, Jakarta Barat. Tak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, kegiatan yang juga diisi dengan senam sehat tersebut dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Aksi sosial yang digelar pada Kamis (11/6/2026) itu menyasar 30 kepala keluarga (KK) prasejahtera. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat.

Selain membagikan makanan bergizi, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta juga mengajak warga mengikuti senam sehat bersama. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta yang mengikuti setiap gerakan instruktur dengan semangat.

Senam sehat ini menjadi salah satu bentuk edukasi untuk mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup aktif dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Bantu Warga

Warga pun mengaku senang dengan adanya kegiatan sosial tersebut. Salah satunya Sri Wati Ningsih yang merasakan langsung manfaat dari bantuan pangan dan edukasi kesehatan yang diberikan.