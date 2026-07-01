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Ikut MNC Love Donation, Pegawai BGN Akui Donor Darah Bikin Badan Lebih Enteng

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |15:14 WIB
Ikut MNC Love Donation, Pegawai BGN Akui Donor Darah Bikin Badan Lebih Enteng
MNC Peduli gelar kegiatan donor darah dengan tajuk MNC Love Donation. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
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JAKARTA – Kegiatan donor darah yang digelar MNC Peduli melalui program MNC Love Donation pada Rabu (1/7/2026) di iNews Tower Jakarta mendapat sambutan positif dari para peserta. Salah satunya dari Diana Nadianti yang merupakan pegawai Badan Gizi Nasional (BGN).

Diana mengaku telah lima kali mendonorkan darah. Bagi Diana, donor darah bukan lagi hal baru.

Donor darah MNC Peduli

1. Donor Darah

Sebelum mengikuti kegiatan donor darah yang digelar MNC Peduli, Diana sudah beberapa kali mendonorkan darah. Dia sudah melakukannya saat masih bekerja di sebuah rumah sakit di Cianjur.

“Ini kelima kali. Tapi ini untuk pertama kali di Jakarta, karena awal biasanya di Cianjur. Saya dulu kerja di rumah sakit, jadi beberapa kali memang sering ikut donor darah,” ujar Diana.

 

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