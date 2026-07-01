MNC Peduli Gelar Donor Darah, Dokter RSCM Ungkap Manfaatnya yang Tak Hanya Bantu Pasien tapi Juga Pendonor

JAKARTA – MNC Peduli menggelar kegiatan donor darah dengan tajuk MNC Love Donation. Kegiatan ini berlangsung di iNews Tower, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dokter Unit Pelayanan Darah (UPD) RSCM, Haliza Nadira, pun beberkan manfaat donor darah yang ternyata tak sekadar untuk bantu pasien. Kegiatan ini juga memberi dampak baik untuk pendonor.

1. Manfaat Donor Darah

Dokter Haliza mengatakan donor darah tak hanya bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Kegiatan ini juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor.

Menurut dr. Haliza, hingga saat ini darah manusia belum bisa digantikan oleh teknologi apa pun. Bahkan, belum ada obat yang bisa menggantikan darah. Sehingga donor darah menjadi satu-satunya cara untuk membantu pasien yang membutuhkan.

“Untuk penerimanya, ini sebagai terapi karena sampai saat ini belum ada obat apa pun yang bisa menggantikan darah. Kita belum punya pabrik darah, jadi memang harus dari satu individu ke individu yang lain,” katanya saat ditemui iNews Media Group di iNews Tower pada Rabu (1/7/2026).