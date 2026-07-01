RSCM Apresiasi Kegiatan Donor Darah MNC Peduli, Bantu Penuhi Kebutuhan Darah yang Capai 100 Kantong Lebih per Hari

JAKARTA – Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengapresiasi kegiatan donor darah yang digelar MNC Peduli. Program bertajuk MNC Love Donation itu digelar di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu (1/7/2026).

Kegiatan MNC Peduli ini membantu penuhi kebutuhan darah di RSCM. Diketahui, rumah sakit rujukan nasional itu membutuhkan lebih dari 100 kantong darah setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan pasien.

1. MNC Peduli Gelar Kegiatan Donor Darah

Dokter Unit Pelayanan Darah (UPD) RSCM, Haliza Nadira, mengatakan dukungan dari MNC Peduli melalui kegiatan donor darah sangat membantu menjaga ketersediaan stok darah.

“Pastinya sangat besar sekali ya. Karena RSCM merupakan rumah sakit pusat rujukan nasional. Banyak sekali pasien dari segala penjuru Indonesia yang dirujuk ke RSCM,” ujar dr. Haliza di iNews Tower, Jakarta, Rabu (1/7/2026).