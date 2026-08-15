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Gerakan yang Bisa Turunkan Tekanan Darah Tinggi

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |13:25 WIB
Gerakan yang Bisa Turunkan Tekanan Darah Tinggi
Gerakan yang Bisa Turunkan Tekanan Darah Tinggi (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Menjaga tekanan darah tetap terkendali tidak selalu membutuhkan latihan berat atau olahraga yang membuat tubuh banyak bergerak. Beberapa latihan sederhana yang dilakukan dengan menahan posisi tubuh justru dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengelola tekanan darah.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan, dalam unggahan video di akun Instagram-nya menjelaskan bahwa latihan isometrik, yakni latihan dengan mempertahankan posisi tubuh tanpa banyak menggerakkan sendi, dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah.

“Enggak selalu harus jalan kaki atau lari. Diam saja ternyata ngaruh juga buat tensi,” kata dr. Cecep.

Dalam videonya, ia membagikan dua jenis latihan isometrik yang dapat dilakukan di rumah tanpa membutuhkan peralatan khusus. Latihan pertama adalah wall squat, yaitu menahan posisi tubuh seperti sedang duduk dengan punggung bersandar pada dinding.

Gerakan untuk Penderita Hipertensi

“Pertama, wall squat. Tahan duduk di tembok kayak gini dua menit, istirahat dua menit, ulangi empat kali. Riset menunjukkan saat istirahat, aliran darah deras memicu nitric oxide untuk membantu melenturkan dinding pembuluh darah kita. Rutin tiga kali seminggu,” ujarnya.

      
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