Dokter Tirta Tulis Lima Refleksi Jelang Hari Kemerdekaan, Singgung Perbaikan Faskes dan BPJS

JAKARTA — Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dr. Tirta Mandira Hudhi menyampaikan lima refleksi yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Indonesia. Melalui media sosial, dokter sekaligus influencer kesehatan tersebut menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kesejahteraan guru, pemerataan fasilitas kesehatan, hingga sistem BPJS.

Dalam unggahannya, dr. Tirta mengawali refleksi dengan menyampaikan keyakinannya terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa integritas dapat terancam ketika seseorang dikuasai oleh keserakahan.

"Sebuah refleksi menjelang kemerdekaan: Aku selalu percaya negara ini ga kekurangan orang pinter, orang jujur dan orang ber integritas. Cuma kalo sudah dikuasai ketamakan, mau dikasi 5-10-15-20milyar pun ga akan cukup," tulis dr. Tirta, dikutip Sabtu (15/8/2026).

Ia kemudian menyampaikan lima harapan yang berkaitan dengan berbagai sektor. Menurutnya, aspirasi tersebut disampaikan melalui platform yang dimilikinya agar dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan.

"Harapanku buat negara ini ada 5 sebenarnya, bebas nyampe ke pejabat apa ga. Setidaknya aku udah berusaha menggunakan platform ku buat aspirasi," ucap dia.

1. Perbaikan gaji dan tunjangan guru

Harapan pertama yang disampaikan dr. Tirta berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pendidik. Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan gaji dan tunjangan guru agar profesi tersebut mendapatkan dukungan yang lebih baik.

2. Pemerataan fasilitas kesehatan