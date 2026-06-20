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MNC Peduli dan MNC Tourism Gelar Demo Masak dan Edukasi Gizi untuk Warga Kampung Cibilik

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |12:21 WIB
MNC Peduli dan MNC Tourism Gelar Demo Masak dan Edukasi Gizi untuk Warga Kampung Cibilik
MNC Peduli dan MNC Tourism Gelar Demo Masak dan Edukasi Gizi untuk Warga Kampung Cibilik (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, MNC Peduli bersama MNC Tourism dan didukung Lido Lake Resort by MNC Hotel menyelenggarakan kegiatan Demo Masak dan Edukasi Gizi bertema "Penuhi Gizi Seimbang Balita dan Ibu Hamil dari pangan lokal, melalui praktek PMBA (Pemberian Makan pada Bayi dan Anak) yang tepat" bagi warga Kampung Cibilik, Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang serta pola makan sehat dalam mendukung tumbuh kembang anak dan kesehatan keluarga. Melalui sesi demo masak yang dipandu oleh Chef Badru dari Lido Lake Resort by MNC Hotel, peserta diperkenalkan pada cara mengolah makanan sehat, bergizi, praktis, dan mudah diterapkan di rumah.

Dalam kegiatan ini, Chef Badru akan mengolah ikan lele sebagai bahan pangan yang mudah diperoleh masyarakat dan memiliki kandungan protein yang baik untuk pertumbuhan anak. Lele akan diolah menjadi hidangan spesial ala hotel yang tetap dapat diterapkan dengan bahan-bahan sederhana di rumah. Selain itu, peserta juga akan diperkenalkan pada sajian manis berbahan dasar pisang, salah satu buah yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, yang diolah menjadi sajian menarik, lezat, dan bernilai gizi.

Kegiatan ini juga dilengkapi dengan edukasi gizi yang disampaikan oleh Ratna Kurnia Sari, nutrisionis Puskesmas Cicurug, yang akan memberikan pemahaman mengenai pentingnya asupan gizi seimbang, pemilihan bahan makanan yang sehat, serta penerapan pola makan yang tepat bagi anak dan keluarga.

Melalui sesi edukasi ini, peserta diharapkan dapat memahami cara memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh.

Selain edukasi gizi dan demo masak, MNC Peduli juga membagikan telur dan biskuit kepada seluruh peserta. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang mengandung berbagai nutrisi penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya generasi sehat dan cerdas anak bangsa. Program ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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