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Ratusan Karyawan MNC Group Antusias Ikut Donor Darah MNC Peduli dan PMI Kota Depok

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |11:27 WIB
Ratusan Karyawan MNC Group Antusias Ikut Donor Darah MNC Peduli dan PMI Kota Depok
Ratusan Karyawan MNC Group Antusias Ikut Donor Darah MNC Peduli dan PMI Kota Depok. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA – Ratusan karyawan di lingkungan MNC Group, khususnya yang berkantor di MNC Studios Tower Lantai 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tampak antusias mengikuti aksi donor darah yang digelar pada Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan sosial ini diselenggarakan oleh MNC Peduli bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok.

Kolaborasi aksi kemanusiaan yang telah memasuki tahun keempat ini ditargetkan mampu mengumpulkan hingga 250 kantong darah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan medis dan stok darah nasional yang terus meningkat secara signifikan.

Donor darah MNC Peduli

1.  Sikap Sosial Bantu Sesama

Kegiatan tersebut disambut baik dan positif oleh para karyawan MNC Group. Hendy, salah satunya, ia mengungkapkan motivasinya untuk kembali menyumbangkan darah. Menurutnya, selain alasan kesehatan, donor darah juga menjadi bagian dari sikap sosial dalam membantu sesama.

“Motivasinya ya mendonorkan darah saya aja, kali aja ada yang membutuhkan di tempat lain. Pentingnya buat kesehatan, yang kedua buat orang lain yang membutuhkan," ujar Hendy saat diwawancarai.

Hal senada juga disampaikan oleh Dina, karyawan lain dari MNC Group yang mengikuti donor darah. Ia merasa agenda rutin ini memudahkan dirinya untuk terus berbagi sekaligus menjaga kebugaran tubuh.

“Biar lebih sehat ya. Karena menurutku donor darah itu juga salah satu sumbangsih kita buat para sesama manusia gitu. Untuk kesehatan kita, untuk kesehatan teman-teman juga di luar sana," kata Dina.

Dina menambahkan, keikutsertaannya kali ini bukan yang pertama. Ia mengaku sering mengikuti donor darah yang digelar MNC Peduli dan PMI Kota Depok.

“Udah sering, dan beberapa kali juga pernah di sini karena memang MNC Media dan MNC Group juga rutin ya melakukan donor darah. Lebih fresh aja sih, lebih sehat aja setiap kali donor darah," tambah dia.

 

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