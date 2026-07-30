Wujudkan Kepedulian Sosial, MNC Peduli Bersama PMI Kota Depok Gelar Kegiatan Donor Darah

JAKARTA — MNC Peduli bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok menggelar aksi donor darah. Kegiatan itu berlangsung di Tower I lantai 2, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu 29 Juli 2026.

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi berkelanjutan antara MNC Peduli dan PMI Kota Depok. Kerja sama yang telah memasuki tahun keempat ini menyasar para pekerja di lingkungan MNC Group.

1. Targetkan 250 Kantong Darah

Selain sebagai wujud kepedulian sosial perusahaan, program ini ditargetkan mampu mengumpulkan hingga 250 kantong darah guna membantu memenuhi kebutuhan medis yang terus meningkat.

Kepala Sub Direktorat P2DS PMI Kota Depok, Achmad Febriyandi menjelaskan, agenda donor darah ini diselenggarakan secara rutin setiap tiga bulan sekali. Menurutnya, kehadiran layanan donor darah langsung di lokasi kerja dinilai sangat efektif dan mempermudah akses bagi para karyawan yang ingin berbagi.

"Ini acara rutin kita yang memang per tiga bulan sekali. Dan ini tahun keempat kita kerja sama dengan targetnya seperti biasa 250 orang," kata Achmad saat diwawancarai di lokasi.

Achmad menambahkan, kemitraan dengan MNC Peduli memberikan kemudahan fasilitas bagi para pendonor yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak untuk datang langsung ke kantor PMI.

"Memang rutin kita adakan untuk mencakup karyawan MNC yang mau donor biar lebih simpel, mudah. Karena biasanya kalau datang ke PMI atau misalkan melalui wilayah Depok itu agak sulit," tambah dia.

Mengingat tingginya tingkat kebutuhan darah di masyarakat, Achmad menegaskan bahwa kontribusi dari kegiatan semacam ini sangat bermanfaat bagi ketersediaan stok darah PMI Depok yang menyuplai berbagai fasilitas kesehatan.

"Sangat penting, karena kita setiap harinya itu kan pengeluaran darah bisa 150 sampai 200 kantong. Jadi setiap hari itu PMI Depok ada kegiatan, sehari ada satu kegiatan, ada dua kegiatan, sampai tiga kegiatan untuk mencakup kita mempunyai stok darah di wilayah Depok dan sekitarnya," jelas Achmad.