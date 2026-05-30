Kolaborasi MNC Peduli Tanam Mangrove di Pantai Baros untuk Kelestarian Ekosistem Pesisir Tuai Apresiasi

BANTUL – MNC Peduli tunjukkan aksi nyata dalam mendukung kelestarian ekosistem pesisir. MNC Peduli berkolaborasi dengan Next Hotel Yogyakarta menanam mangrove di kawasan Pantai Baros, Bantul.

Aksi nyata MNC Peduli ini mendapat apresiasi dari pengelola kawasan setempat. Hal tersebut dinilai bisa menjadi kunci menjaga keberlanjutan Kawasan pesisir.

1. MNC Peduli Tanam Mangrove di Pantai Baros

Sebanyak 100 bibit mangrove ditanam di kawasan muara Sungai Opak dan sepanjang pesisir pantai. Ini jadi langkah konkret menjaga ekosistem sekaligus mencegah abrasi.

Perwakilan pengelola kawasan mangrove Pantai Baros, Rico Sabyan, menilai kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir.

“Kami menyambut baik kegiatan ini karena sangat membantu upaya pelestarian mangrove yang selama ini kami rawat,” katanya.