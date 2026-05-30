HOME WOMEN TRAVEL

MNC Peduli Bersama Next Hotel Yogyakarta Tanam 100 Mangrove di Pantai Baros, Aksi Nyata Selamatkan Ekosistem

Trisna Purwoko , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |10:06 WIB
MNC Peduli dan Next Hotel Yogyakarta tanam mangrove. (Foto: Trisna Purwoko/Okezone)
BANTUL MNC Peduli tunjukkan komintmen terhadap pelestarian lingkungan pesisir laut. Kali ini, bekerja sama dengan Next Hotel Yogyakarta, MNC Peduli melakukan aksi penanaman mangrove di kawasan Pantai Baros, Bantul, pada Jumat 29 Mei 2026.

Sebanyak 100 bibit mangrove ditanam di kawasan muara Sungai Opak hingga sepanjang pesisir pantai. Kegiatan ini menjadi upaya nyata untuk membantu mencegah abrasi akibat gelombang laut serta aliran sungai yang berpotensi merusak ekosistem.

MNC Peduli dan Next Hotel Yogyakarta tanam mangrove

Tanam 100 Mangrove

General Manager Next Hotel Yogyakarta, Irfan Oktavian, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program sosial perusahaan yang rutin digelar dua kali dalam setahun. Sekitar 25 karyawan Next Hotel Yogyakarta turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Para karyawan terlihat antusias menanam mangrove. Mereka masuk hingga ke area muara sungai dengan kondisi basah dan berlumpur.

Berita Terkait
Yayasan Harapan Papua Berterima Kasih atas Pemberian Kaca Mata Gatis dari MNC Peduli dan EssilorLuxottica
MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Mata Gratis untuk Anak-Anak Pedalaman Papua
Kerja Sama dengan Lido Lake Resort Kelola Sampah Organik, Pengelola Maggot: 300-400 Kilogram Setiap 2 Hari 
Gandeng PT Recycle Maggot Indonesia, Lido Lake Resort Tekan Jumlah Sampah Organik Dibuang ke TPA
Terima Donasi Rak Buku Multifungsi dari MNC Peduli, Kampung Ilmu Limo: Membaca Itu Jendela Dunia
MNC Peduli Berikan Rak Buku Multifungsi dan Asah Motorik Anak di Kampung Ilmu Limo Depok
