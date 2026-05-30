MNC Peduli Bersama Next Hotel Yogyakarta Tanam 100 Mangrove di Pantai Baros, Aksi Nyata Selamatkan Ekosistem

BANTUL – MNC Peduli tunjukkan komintmen terhadap pelestarian lingkungan pesisir laut. Kali ini, bekerja sama dengan Next Hotel Yogyakarta, MNC Peduli melakukan aksi penanaman mangrove di kawasan Pantai Baros, Bantul, pada Jumat 29 Mei 2026.

Sebanyak 100 bibit mangrove ditanam di kawasan muara Sungai Opak hingga sepanjang pesisir pantai. Kegiatan ini menjadi upaya nyata untuk membantu mencegah abrasi akibat gelombang laut serta aliran sungai yang berpotensi merusak ekosistem.

Tanam 100 Mangrove

General Manager Next Hotel Yogyakarta, Irfan Oktavian, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program sosial perusahaan yang rutin digelar dua kali dalam setahun. Sekitar 25 karyawan Next Hotel Yogyakarta turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Para karyawan terlihat antusias menanam mangrove. Mereka masuk hingga ke area muara sungai dengan kondisi basah dan berlumpur.