MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Bagikan Pangan Gratis serta Gelar Senam Sehat, Angkat Program Food Rescue

MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Bagikan Pangan Gratis serta Gelar Senam Sehat, Angkat Program Food Rescue (Foto: Okezone)

JAKARTA – Komitmen untuk membantu masyarakat sekaligus mengurangi limbah makanan kembali diwujudkan melalui kolaborasi MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta. Lewat program Food Rescue, keduanya menyalurkan makanan bergizi gratis dan menggelar senam sehat bagi warga prasejahtera di Duri Kepa, Jakarta Barat.

Sebanyak 30 kepala keluarga (KK) menerima manfaat dari kegiatan tersebut. Program ini menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan.

Director of Human Resources Park Hyatt Jakarta, Amih Rahayu Nuraini, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menjalankan program sosial secara berkelanjutan.

“Park Hyatt Jakarta percaya bahwa keberlanjutan dan kepedulian sosial harus berjalan seiring. Sejak dibuka pada Juli 2022, kami telah bekerja sama dengan Yayasan Emanuel, salah satunya melalui program Food Rescue,” kata Amih.

Ia menambahkan, melalui program tersebut pihaknya menggandeng MNC Peduli untuk menyalurkan makanan layak konsumsi dari hotel agar tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

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