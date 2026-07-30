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MNC Peduli Bersama RSI Assyifa Sukabumi Lakukan Operasi Massal Katarak Gratis

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |09:05 WIB
MNC Peduli Bersama RSI Assyifa Sukabumi Lakukan Operasi Massal Katarak Gratis
MNC Peduli gelar operasi massal katarak gratis. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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SUKABUMI MNC Peduli bersama Rumah Sakit Islam (RSI) Assyifa Sukabumi lakukan operasi massal katarak gratis. Sebanyak 20 pasien penderita katarak menjalani operasi mata sebagai upaya meningkatkan kualitas penglihatan mereka.

Program ini menjadi harapan baru bagi para pasien. Lewat operasi yang dilakukan, para pasien berharap bisa kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mandiri.

MNC Peduli Bersama RSI Assyifa Sukabumi Lakukan Operasi Massal Katarak Gratis

1. Operasi Massal Katarak Gratis

Para peserta operasi berasal dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, yakni Kadudampit, Caringin, Gegerbitung, Cikembar, Cisaat, dan Warungkiara. Kehadiran pasien dari berbagai wilayah menunjukkan kebutuhan layanan kesehatan mata di daerah tersebut masih cukup tinggi.

Kegiatan bakti sosial ini merupakan hasil kolaborasi antara MNC Peduli dan RSI Assyifa Sukabumi dalam menghadirkan akses layanan kesehatan mata bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui program tersebut, para pasien memperoleh kesempatan menjalani operasi katarak tanpa dipungut biaya.

Operasi katarak diharapkan mampu membantu para pasien mendapatkan kembali fungsi penglihatannya. Dengan demikian, mereka memiliki peluang lebih besar untuk kembali beraktivitas secara normal dan meningkatkan kualitas hidup.

 

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