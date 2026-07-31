MENGURUS mobilitas tim untuk keperluan perjalanan bisnis terkadang bisa menyita banyak waktu. Mengandalkan jadwal transportasi publik yang sering kali kurang pasti tentu berisiko menghambat kelancaran agenda penting perusahaan.
Solusi yang paling praktis? Tentu saja dengan menyewa mobil operasional. Memercayakan urusan sewa kendaraan perusahaan kepada AladinTravel by Mister Aladin akan membuat pekerjaan Anda jauh lebih ringan. Berikut adalah berbagai kemudahan yang akan Anda dapatkan:
Tim Anda tidak perlu lagi terburu-buru atau terikat jadwal transportasi umum. Perpindahan dari satu tempat pertemuan ke lokasi lainnya menjadi lebih leluasa dan pasti tepat waktu
Butuh mobil standar untuk meeting dengan klien atau kendaraan berkapasitas besar untuk rombongan karyawan? Semuanya tersedia dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta anggaran perusahaan
Pengemudi kami yang profesional siap menjemput dan mengantar Anda beserta klien tepat sesuai jadwal yang ditentukan
Proses reservasinya sangat ringkas dan tidak rumit. Anda bisa mengatur jadwal mobilitas dengan cepat dan tetap fokus pada pekerjaan utama
Anda bisa menyewa mobil saja (lepas kunci) jika butuh privasi lebih, atau menggunakan jasa pengemudi kami agar perjalanan terasa lebih santai dan terkoordinasi
Kami selalu memastikan setiap mobil yang dikirim dalam keadaan bersih, wangi, dan mesinnya terawat. Kesan pertama di depan klien pasti akan selalu positif
Jika terjadi kendala tidak terduga di jalan, tim hotline service kami siap memberikan solusi dan bantuan kapan saja.
Dengan berbagai fasilitas tersebut, AladinTravel by Mister Aladin siap memastikan seluruh urusan transportasi Anda berjalan profesional, nyaman, dan tentunya tetap ramah di budget perusahaan.
Selain itu, Anda juga dapat memanfaatkan layanan lain seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, pengurusan dokumen perjalanan, VIP services, hotline services 24/7, hingga MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).