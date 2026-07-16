Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Rencanakan Liburan Impian: Lebih Hemat dengan Diskon Rp250.000

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |18:56 WIB
Rencanakan Liburan Impian: Lebih Hemat dengan Diskon Rp250.000
Rencanakan Liburan Impian Lebih Hemat: Ada Diskon hingga Rp250.000. (Foto: MNC Media)
A
A
A

LIBURAN yang berkesan berawal dari persiapan yang matang. Dari memilih destinasi wisata tujuan, menentukan hotel yang nyaman, memakai jenis transportasi terbaik, hingga menyusun jadwal aktivitas.

Setiap detail perjalanan perlu dipertimbangkan agar waktu liburan dapat dinikmati secara maksimal. Agar rencana liburan tetap efisien dari segi anggaran, Mister Aladin bersama DBS menghadirkan promo untuk Anda. 

Dapatkan diskon hingga Rp250.000 menggunakan kartu kredit DBS untuk pemesanan hotel atau tiket pesawat domestik maupun internasional. Manfaatkan promosi untuk mempersiapkan liburan lebih praktis dan aman. 

Jangan lewatkan promo ini karena berlaku hingga 31 Juli 2026. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman https://www.misteraladin.com/promotions/untungdbs26.    

Mengapa Memilih Mister Aladin?
  
Sebagai salah satu Online Travel Agent (OTA) di Indonesia, Mister Aladin menawarkan berbagai kebutuhan liburan seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas wisata, hingga paket tur dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.  

Setiap penawaran menarik dari Mister Aladin, dapat Anda gunakan untuk menghemat biaya pemesanan kebutuhan perjalanan. Tidak hanya itu, Mister Aladin juga memiliki sistem pemesanan yang mudah digunakan dengan dukungan pelanggan responsif. 

Karena itu, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Mister Aladin melalui Play Store dan App Store agar tidak kelewatan promo-promo menarik lainnya. Bersama Mister Aladin, liburan jadi lebih berkesan dan lebih terasa hematnya.**

(Siska Maria Eviline)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/25/3230553/mister_aladin-yb1u_large.jpg
Strategi Tepat Memesan Tiket Pesawat untuk Perjalanan Bisnis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/25/3229445/fukuoka-2YbN_large.jpg
Jelajah Fukuoka di Jepang, Tanpa Pusing Urus Itinerary
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/25/3229210/paylater-LCZt_large.jpg
Liburan Mudah dan Fleksibel dengan Layanan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/25/3229207/staycation-YrcO_large.jpg
Solusi Menginap Berkualitas dengan Biaya Mulai Rp100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/25/3227877/mister_aladin-ztGq_large.jpg
Cara Efisien Mengurus Paspor dan Visa untuk Perjalanan Bisnis Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/25/3226576/mister_aladin-m8WC_large.jpg
Cara Praktis Pemesanan Tiket Pesawat untuk Efisiensi Perjalanan Bisnis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement