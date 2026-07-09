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Solusi Menginap Berkualitas dengan Biaya Mulai Rp100.000

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |19:17 WIB
Solusi Menginap Berkualitas dengan Biaya Mulai Rp100.000
Solusi Menginap Berkualitas dengan Biaya Terjangkau Mulai Rp100.000. (Foto: MNC Media)
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MENGAMBIL jeda untuk beristirahat di hotel merupakan alternatif untuk memulihkan tenaga di tengah kesibukan. Staycation juga bisa menjadi langkah tepat untuk mendapatkan suasana baru dengan waktu istirahat lebih optimal.

Mewujudkan staycation nyaman  kini tidak lagi menuntut biaya besar. Karena sekarang, tersedia banyak alternatif penginapan berfasilitas baik dengan harga yang sangat ramah di kantong

Lewat aplikasi Mister Aladin, Anda bisa mendapatkan berbagai pilihan hotel dengan harga mulai dari Rp100.000, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan maupun staycation Anda.

Beberapa opsi yang bisa Anda pilih adalah Asyana Kemayoran Jakarta yang berlokasi di dekat kawasan JIExpo Kemayoran. Hotel satu ini menawarkan fasilitas modern dan kemudahan akses untuk menunjang kegiatan liburan Anda.

Ada pula Kastuba Resort di Lembang, Jawa Barat, yang menghadirkan konsep penginapan eksotis bergaya kabin kayu dengan panorama perbukitan. Anda juga dapat memilih Papyrus Tropical Hotel Bogor yang didesain dengan konsep taman tropis yang asri.

Beragam opsi penginapan ini akan memberikan keleluasaan bagi Anda dalam merencanakan sebuah pengalaman menginap dengan anggaran tetap terkendali. Segera dapatkan, karena promo ini akan berakhir pada 31 Juli 2026. 

Informasi lebih lanjut mengenai promo ini, Anda dapat mengakses halaman https://www.misteraladin.com/promotions/hemathotel26.       

 

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