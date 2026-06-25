Cara Praktis Pemesanan Tiket Pesawat untuk Efisiensi Perjalanan Bisnis

MOBILITAS untuk menghadiri meeting dengan klien atau melakukan kunjungan ke kantor cabang, baik dalam maupun luar negeri, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mencapai target perusahaan.

Sayangnya, di tengah jadwal kerja yang padat, keharusan mencocokkan jadwal penerbangan dan mengurus tiket pesawat secara mandiri kerap menjadi beban administratif tersendiri.

Akibatnya, fokus dan energi yang seharusnya tercurah untuk menyukseskan agenda perjalanan bisnis justru terkuras pada hal-hal teknis. Nah, agar tetap efektif, AladinTravel by Mister Aladin menyediakan layanan pengaturan perjalanan bisnis yang Praktis untuk Anda.

Kami memberikan keleluasaan bagi Anda untuk memilih maskapai yang paling sesuai dengan kebutuhan secara mudah. Bersama tim ahli yang sigap, seluruh perencanaan terbang perusahaan akan tertangani secara cepat, aman, dan profesional.

Selain itu, Anda juga dapat memesan beragam layanan lainnya seperti pemesanan hotel, penyewaan mobil, pengurusan dokumen perjalanan, VIP services, hotline service 24/7, MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) hingga implant, yaitu penempatan satu orang ahli yang siap membantu Anda dalam merencanakan perjalanan tersebut.