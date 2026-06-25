Kemudahan Pembayaran Kebutuhan Liburan dengan Cicilan 0%

LIBURAN menjadi momen atau kegiatan paling dinanti semua orang agar bisa rehat sejenak dari rutinitas sehari-hari. Mau itu staycation atau perjalanan destinasi wisata impian, semua butuh persiapan matang.

Kabar baiknya, liburan tak lagi harus dibayar penuh di awal karena kini kebutuhan perjalanan dapat diatur lebih fleksibel. Agar liburan Lebih nyaman, Mister Aladin bersama MNC Bank, Bank Mandiri, BRI, dan digibank menghadirkan promo cicilan bunga 0%.

Lewat promo ini, Anda bisa menyicil berbagai kebutuhan liburan, dari pemesanan hotel, tiket pesawat/kereta, hingga tur dan aktivitas wisata, cukup dengan menggunakan kartu kredit dari salah satu bank tersebut.

Promo ini bisa Anda manfaatkan sampai 31 Desember 2026 sehingga rencana liburan tetap dapat terwujud tanpa membebani keuangan Anda. Informasi selanjutnya bisa diakses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/cicilanbank26.

Mengapa Memilih Mister Aladin?

Sebagai Online Travel Agent (OTA), Mister Aladin menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.

Setiap penawaran menarik dari Mister Aladin, bisa digunakan untuk menghemat biaya pemesanan perjalanan dengan sistem pemesanan yang mudah digunakan dan dukungan pelanggan yang responsif.

Jangan lupa download aplikasi Mister Aladin di Play Store dan App Store agar tidak kelewatan promo-promo menarik lain. Bersama Mister Aladin, liburan jadi lebih berkesan dan lebih terasa hematnya.**

(Siska Maria Eviline)

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