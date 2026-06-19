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Solusi Praktis Pengurusan Paspor dan Visa untuk Perjalanan Bisnis

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |13:52 WIB
Solusi Praktis Pengurusan Paspor dan Visa untuk Perjalanan Bisnis
Solusi Praktis Pengurusan Paspor dan Visa untuk Perjalanan Bisnis. (Foto: Freepik)
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PERJALANAN bisnis lintas negara kini menjadi kebutuhan penting bagi banyak perusahaan. Karena menghadiri berbagai agenda internasional bertujuan untuk memperluas jaringan perusahaan. 
 
Namun, pengurusan paspor dan visa sering kali menjadi proses yang memakan waktu. Padahal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi, dari persiapan dokumen hingga kesesuaian jadwal pengajuan. 

Kesalahan kecil dalam persyaratan administratif dapat menunda keberangkatan dan mengganggu rencana yang telah disusun. Oleh karena itu, AladinTravel by Mister Aladin menawarkan kemudahan untuk mengurus semua keperluan tersebut. 

Melalui layanan yang efisien dan ditangani langsung oleh tenaga profesional, seluruh kebutuhan dokumen perjalanan bisnis dipastikan terkelola dengan rapi dan tepat waktu. Dengan begitu, perusahaan dapat lebih fokus mengejar target bisnis.
 
Bersama AladinTravel, Anda dapat memanfaatkan beragam layanan lainnya seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, penyewaan mobil, VIP services, MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), hotline service 24/7, hingga implant (penempatan satu orang ahli yang siap membantu Anda dalam merencanakan perjalanan tersebut).   

Didukung booking system terintegrasi, perusahaan dapat melakukan perencanaan, budgeting, hingga pemesanan kebutuhan perjalanan secara instan melalui AladinTravel Booking System (ATBS). 
      
Hingga saat ini, AladinTravel by Mister Aladin sudah tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali.            

Hubungi hotline wa.me/628118280808 dan nikmati kemudahan serta keuntungan dalam layanan AladinTravel by Mister Aladin. Jadikan perencanaan perjalanan bisnis Anda lebih mudah dan praktis bersama AladinTravel by Mister Aladin.*
 

(Siska Maria Eviline)

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