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Liburan Lebih Fleksibel Tanpa Kerumitan dengan Cicilan 0%

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |13:52 WIB
Liburan Lebih Fleksibel Tanpa Kerumitan dengan Cicilan 0%
Liburan Lebih Fleksibel Tanpa Kerumitan dengan Cicilan 0%. (Foto: MNC Bank)
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MERENCANAKAN liburan tidak hanya soal menentukan destinasi, tetapi juga mengatur anggaran agar pengeluaran tetap terkendali. Kini, Anda tidak perlu lagi menunda perjalanan hanya karena harus menyiapkan seluruh biaya sekaligus.

Dengan pilihan pembayaran yang lebih fleksibel, misalnya dengan menggunakan kartu kredit, berbagai kebutuhan liburan dapat dipenuhi tanpa mengganggu perencanaan keuangan. Sebagai solusi, Mister Aladin bersama MNC Bank, Bank Mandiri, BRI, dan digibank menghadirkan promo cicilan 0%.

Promo ini, memberikan Anda kemudahan untuk menyicil berbagai kebutuhan liburan cukup dengan menggunakan kartu kredit dari salah satu bank rekanan tersebut. Anda bisa memesan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, hingga tur dan aktivitas wisata.

Anda bisa menikmati promo ini hingga 31 Desember 2026. Dengan begitu, Anda bisa memiliki lebih banyak waktu untuk mewujudkan rencana liburan dengan lebih nyaman. Informasi lebih lengkap tentang promo ini bisa diakses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/cicilanbank026.

Mengapa Memilih Mister Aladin?           

Sebagai Online Travel Agent (OTA), Mister Aladin menawarkan berbagai kebutuhan liburan untuk Anda, dari pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, hingga paket tur dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.       

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