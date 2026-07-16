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Strategi Tepat Memesan Tiket Pesawat untuk Perjalanan Bisnis 

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |18:28 WIB
Strategi Tepat Memesan Tiket Pesawat untuk Perjalanan Bisnis 
Strategi Tepat Memesan Tiket Pesawat untuk Perjalanan Bisnis. (Foto: Freepik)
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KEBERHASILAN perjalanan bisnis tak hanya diukur dari pencapaian target kerja. Perusahaan juga perlu mengkaji efisien anggaran perjalanan dengan memperhatikan rute penerbangan, perbandingan harga antarmaskapai, hingga penyesuaian jadwal penerbangan .

Jika tidak dikelola dengan sistem yang terpadu, kerumitan administratif ini dapat menimbulkan inefisiensi yang berdampak pada lonjakan pengeluaran operasional perusahaan. Semua tantangan ini bisa dijawab oleh AladinTravel by Mister Aladin.

OTA satu ini menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat yang praktis. Sehingga Anda bisa memilih maskapai yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Didukung tim profesional, seluruh kebutuhan mobilitas udara Anda akan ditangani cepat, akurat, dan terpercaya. Aplikasi ini menyediakan layanan pemesanan hotel, penyewaan mobil, pengurusan dokumen perjalanan, VIP services, dan hotline service 24/7.

Dua lagi yang sayang untuk dilewatkan adalah layanan MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) dan implant yaitu penempatan satu orang ahli yang siap membantu Anda dalam merencanakan perjalanan.

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