Liburan Mudah dan Fleksibel dengan Layanan Paylater

MERENCANAKAN liburan bersama orang-orang terdekat tak lagi perlu menunggu tabungan cukup. Berkat layanan paylater dari Kredivo, Anda mendapatkan kemudahan pembayaran yang membuat pengeluaran terasa lebih ringan.

Hasilnya, Anda bisa menentukan waktu liburan kapan saja tanpa harus cemas memikirkan biaya besar di awal. Berkaitan dengan hal tersebut Mister Aladin dan Kredivo bekerja sama agar Anda bisa liburan dengan tenang.

Anda hanya perlu memanfaatkan promo cashback Rp50.000 dan gratis cicilan selama 1 bulan. Penawaran ini bisa langsung Anda gunakan saat memesan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, hingga tur dan aktivitas wisata.

Jangan sampai terlewat, Karena promo ini berlaku hingga 30 September 2026. Informasi lebih lanjut terkait promo ini bisa Anda akses melalui melalui laman https://www.misteraladin.com/promotions/kredivojulsep26.

Mengapa Memilih Mister Aladin?

Sebagai salah satu Online Travel Agent (OTA), Mister Aladin menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.