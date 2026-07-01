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5 Rekomendasi Tempat Glamping Favorit di Bandung untuk Liburan Anak Sekolah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |18:10 WIB
5 Rekomendasi Tempat Glamping Favorit di Bandung untuk Liburan Anak Sekolah
5 Rekomendasi Tempat Glamping Favorit di Bandung untuk Liburan Anak Sekolah (Foto: Freepik)
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JAKARTA Bandung tak hanya dikenal sebagai surga kuliner, tetapi juga menjadi salah satu destinasi favorit untuk berlibur bersama keluarga. Saat musim liburan sekolah tiba, konsep glamping atau glamorous camping menjadi pilihan menarik karena menawarkan pengalaman menginap di alam tanpa harus meninggalkan kenyamanan layaknya hotel.

Dengan udara yang sejuk dan panorama pegunungan yang memanjakan mata, Bandung memiliki banyak lokasi glamping yang cocok untuk liburan bersama anak-anak.

Rekomendasi tempat glamping populer di Bandung.

1. Maribaya Glamping Tent

Berlokasi di kawasan wisata Maribaya, tempat ini menawarkan pengalaman menginap di tengah alam dengan fasilitas yang lengkap. Tersedia sekitar 17 unit tenda yang telah dilengkapi tempat tidur nyaman, kamar mandi pribadi, ruang duduk, televisi, serta berbagai fasilitas penunjang.

Pengunjung juga dapat menikmati kolam air panas, foot spa, area bermain anak, wahana memberi makan satwa, air terjun, sky bridge, food court, hingga kafe.

2. The Lodge Maribaya

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