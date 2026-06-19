Pesona Thailand: Jelajah Bangkok hingga Keindahan Pesisir Pattaya

LIBURAN ke Thailand selalu menawarkan daya tarik yang tidak pernah membosankan. Jika mencari pengalaman liburan yang komplit, Negeri Gajah Putih ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda.

Pasalnya, Thailand ini menawarkan kehidupan kota metropolitan yang dinamis, wisata belanja, street food, hingga keindahan kawasan pesisir yang menakjubkan. Pengalaman menjelajahi Thailand bisa dinikmati dengan paket tur dari Mister Aladin.

OTA satu ini menawarkan paket tur Amazing Bangkok–Pattaya 5 Hari 4 Malam senilai Rp6,99 juta dengan jadwal keberangkatan Juni hingga Desember 2026. Paket tur ini mencakup seluruh kebutuhan liburan.

Tak hanya tiket pesawat pulang-pergi, harga paket tur ini juga meliputi bagasi, hotel, makan selama perjalanan, tiket masuk tempat wisata, pemandu wisata profesional, hingga asuransi perjalanan.

Seluruh kelengkapan tersebut telah dipersiapkan secara matang agar peserta dapat menikmati waktu berlibur dengan tenang dan praktis. Dengan paket tur ini, pesona Thailand akan dieksplorasi dari berbagai sisi.

Setiap destinasi yang dikunjungi memiliki keistimewaan masing-masing. Dari megahnya pusat hiburan dan budaya Bangkok hingga keceriaan rekreasi di Pattaya yang seru. Dengan mengambil paket tur ini, Anda akan mengunjungi sederet tempat ikonik ini:

Asiatique The Riverfront Night Market

Kawasan wisata malam di tepi sungai yang memadukan pusat belanja modern, ragam kuliner lezat, dan hiburan.

Great and Grand Sweet Destination

Taman tematik di Pattaya dengan dekorasi raksasa berbentuk makanan manis yang sangat estetis untuk berfoto.

Nongnooch Village

Anda bisa menjelajahi area taman dinosaurus, berfoto di berbagai lanskap tematik, hingga menyaksikan serunya pertunjukan gajah dan seni budaya Thailand.

Pattaya Beach

Kawasan pantai ikonik yang menjadi pusat rekreasi air sekaligus lokasi ideal untuk bersantai menikmati suasana pesisir.

Wat Arun

Anda dapat mengagumi kemegahan arsitektur kuil sekaligus menyewa pakaian tradisional Thailand (Chut Thai) untuk berfoto estetis dengan latar bangunan ikonik ini.

Secara keseluruhan, paket tur Amazing Bangkok–Pattaya dirancang khusus untuk memberikan pengalaman liburan yang penuh keseruan. Anda akan menikmati indahnya suasana kota metropolitan hingga pesona pesisir Pattaya.

Informasi lebih lengkap tentang paket tur ini, Anda bisa mengakses https://www.misteraladin.com/aladinxplore/product/amazing-bangkok-pattaya-5-hari-4-malam-3541 atau silakan menghubungi nomor 0811 956 900.