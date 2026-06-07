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Liburan Sekolah Penuh Keseruan: Jelajahi Pesona Malaysia, Singapura, & Thailand

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |13:40 WIB
Liburan Sekolah Penuh Keseruan: Jelajahi Pesona Malaysia, Singapura, & Thailand
Liburan Sekolah Penuh Keseruan: Jelajahi Pesona Malaysia, Singapura, & Thailand. (Foto: Freepik)
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MUSIM liburan sekolah merupakan momen yang sangat dinantikan si kecil karena momen kumpul keluarga. Anda bisa mengajak si kecil menjelajahi modernnya perkotaan dan keindahan budaya di tiga negara sekaligus Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Pengalaman mengunjungi tiga negara ini dapat dinikmati melalui paket tur Fun School Holiday 3 Countries selama 7 Hari 5 Malam dari Mister Aladin dengan jadwal keberangkatan Juni–Juli 2026 seharga Rp7.990.000.  

Paket perjalanan ini telah mencakup seluruh kebutuhan utama, dari tiket pesawat pulang-pergi, fasilitas bagasi, hotel, konsumsi selama perjalanan, tiket masuk objek wisata, layanan pemandu wisata, hingga asuransi perjalanan.

Seluruh fasilitas tersebut pastinya disediakan untuk memberikan pengalaman liburan yang praktis, sehingga Anda tidak perlu lagi mengurus keperluan liburan secara mandiri. Lebih dari sekadar liburan, perjalanan ini menghadirkan kesempatan yang sangat baik untuk memperluas wawasan anak.

Tiap-tiap lokasi yang dikunjungi memiliki karakter unik, dari pesona kota metropolitan yang futuristik, pusat hiburan di dataran tinggi, hingga kawasan pantai dan situs bersejarah. Jadwal perjalanan (itinerary) yang telah disusun dengan terencana juga memastikan Anda dapat menikmati setiap destinasi secara optimal.

Beberapa destinasi ikonis yang akan dikunjungi dalam perjalanan ini antara lain:
1.Red Square Melaka 

Kawasan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang menawan, terkenal dengan deretan bangunan merahnya yang ikonis dan sarat akan nilai edukasi.
2.Genting Highlands

Resor hiburan keluarga di puncak pegunungan bersuhu sejuk yang dapat diakses menggunakan wahana kereta gantung dengan panorama alam yang menakjubkan.

3.Gardens by The Bay 

Taman botani futuristik di pusat kota Singapura yang memukau dunia melalui instalasi pohon raksasa Supertree Grove dan koleksi tanaman dari berbagai belahan dunia.

4.Merlion Park 

Area ikonis yang menjadi destinasi wajib untuk berfoto dengan latar belakang patung singa berbadan ikan sebagai maskot kebanggaan negara Singapura.

5.Samila Beach 

Pantai berpasir putih yang tenang di wilayah Songkhla, Thailand, yang sangat populer dengan legenda patung putri duyung emasnya.

6.Sleeping Buddha 

Kuil megah di wilayah Hat Yai, Thailand, yang kaya akan nilai budaya dan menjadi tempat bernaung bagi patung Buddha berbaring raksasa.

Secara keseluruhan, perjalanan ini disusun untuk memberikan pengalaman liburan sekolah yang kaya akan cerita, memadukan kemegahan ikon modern di Singapura, pesona warisan budaya di Malaysia, serta daya tarik wisata yang eksotis di Thailand.

Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai detail perjalanan dan proses pemesanan, Anda dapat langsung mengakses halaman https://www.misteraladin.com/aladinxplore/product/7-hari-6-malam-fun-school-holiday-3-countries-3549 atau hubungi layanan pelanggan di 0811 956 900.

Segera wujudkan liburan sekolah yang berkesan, nyaman, dan penuh wawasan bersama Mister Aladin.

 

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